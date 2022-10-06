Chevrolet обновила пикап Silverado HD

Компания Chevrolet представила обновленный вариант тяжелого пикапа Silverado HD, который выйдет на рынок в начале 2023 года.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобили линейки 2500HD и 3500HD будут доступны в комплектациях Work Truck, Custom, LT, LTZ и High Country, которые оснащаются оформлением кузова и доступным оснащением.

У модернизированных пикапов переработан интерьер в стиле Silverado 1500 – появилась 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 13,4-дюймовым тачскрином, цифровое зеркало заднего вида, беспроводная зарядка для гаджетов и другое оснащение.

Для Chevrolet Silverado HD предусмотрены несколько двигателей. 407-сильный 6,6-литровый бензиновый V8 сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, модернизированный 477-сильный турбодизель Duramax V8 также работает с «автоматом». Расширен список доступных для пикапа ассистентов водителя, а также повышена масса разрешенного к буксировке прицепа.