BMW представил гибридный кроссовер XM

Компания BMW представила серийную версию кроссовера XM, производство которого будет налажено на заводе концерна в США до конца нынешнего года. По своим габаритным размерам машина стала больше BMW Х5 и X6, а ее основным конкурентом называется Lamborghini Urus. Цены на новинку превысят 160 тыс. долларов, пишет портал Autonews.ru.

Разработкой автомобиля занимались специалисты спортивного М-подразделения компании из Мюнхена, которое в нынешнем году отмечает 50-летней юбилей. XM стал вторым в истории автомобилем BMW после спорткара M1 1978 года, созданным самостоятельными усилиями работников М-дивизиона.

В движение кроссовер BMW XM приводит 4,4-литровый мотор V8 мощностью 489 л.с., который работает совместно с 8-ступенчатым «автоматом» и 196-сильным электромотором. Привод – полный. Суммарная мощность новинки составляет 652 л.с.

Разгон до «сотни» занимает у автомобиля 4,3 с, максимальная скорость кроссовера – 250 км/ч. Машина может проезжать 88 км на электрическом заряде. Весит новинка около 2750 кг. Развесовка по осям – 50:50. Также BMW XM получил электронно-механическую систему стабилизации крена и 23-дюймовые диски. В будущем у машины появится и 745-сильная топ-версия.

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Фото: BMW