Ford представил обновленную версию тяжелого пикапа F-Series

Компания Ford представил обновленную версию пикапа F-Series Super Duty. Тяжелый пикап получил усовершенствованную электрическую систему, позволяющую интегрировать в автомобиль ряд современных функций, включая управление дополнительными устройствами наподобие манипулятора через экран медиасистемы. Также обновленный F-Series снабжен сигнализацией, следящей в том числе за сохранностью прицепа и оповещающей автовладельца о попытке кражи, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, пикап получил переднюю панель нового дизайна, виртуальную комбинацию приборов и беспроводную зарядную панель в дополнение к четырем USB-разъемам. Среди функций активной безопасности – адаптивный круиз-контроль и функция удержания автомобиля в полосе.

Ford F-Series Super Duty получил новый 6,8-литровый двигатель V8 с 10-ступенчатой коробкой передач вместо прежней 6-ступенчатой. В наличии также и 7,3-литровый бензиновый V8.

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Фото: Ford