Дилерам не хватает продавцов подержанных автомобилей

Крупнейший автодилер РФ «РОЛЬФ» расширяет штат для развития бизнеса в сегменте машин с пробегом. Компания ищет сотрудников, в том числе в регионах. В «РОЛЬФ» и других дилерах говорят о дефиците готовых специалистов на рынке. Особенно остро стоит проблема специалистов по выкупу б/у автомобилей и специалистов сервиса – наиболее перспективных сейчас направлений бизнеса. Ситуация обострилась в том числе из-за объявления о частичной мобилизации: кто-то из сотрудников покинул рабочие места, в то время как число желающих продать машины выросло, пишет газета «Коммерсант».

«Сокращение предложения автомобилей до 7 лет на рынке связано с усиливающимся дефицитом новых моделей. На фоне нехватки пополнение складов дилеров через trade-in сейчас сведено до минимума. Отмечу, что эта тенденция стала заметна еще весной 2022 года, и уже очевидно, что в ближайшем будущем дилеры продолжат пополнять свои склады преимущественно через выкуп «с улицы». Классический trade-in будет заменен на обмен used на used. Следовательно, можно ожидать, что предложение на вторичном рынке останется достаточно ограниченным, а динамика продаж будет зависеть от работы департаментов выкупа дилерских центров», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Фото: «РОЛЬФ»