Эксперты рассказали о перспективах электромобилей Evolute

В конце сентября в Липецке стартовало производство отечественных электромобилей Evolute. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, насколько они будут востребованы у российских покупателей.

«Седан Evolute i-Pro – это младшая модель в линейке бренда, она рассчитана в большей части на корпоративные продажи – такси и каршеринг – то, что сегодня востребовано. Кроссоверы Evolute i-Joy и i-Jet, возможно, найдут спрос у частных покупателей, но это все равно будет клиент, живущий в мегаполисе. Есть еще минивен i-Van, но, думаю, его объемы продаж будут ограничены. Производитель заявил планы продать порядка 10 тыс. автомобилей Evolute на следующий год – цифра амбициозная, но выполнимая», – комментирует генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Как рассказал директор дилерских центров Mercedes-Benz, Audi и Evolute АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев, между «Авилон» и «Моторинвест» подписано соглашение о партнерстве. На данный момент дилер уже заключил контракты с крупными корпоративными клиентами на поставку свыше 100 автомобилей Evolute. Первые автомобили бренда ожидаются в ближайшее время, в четвертом квартале поступит большая партия из 200 автомобилей, а в течение 1,5 – 2 месяцев дилер готовится к получению внедорожника класса «люкс» Voyah Free.

«Могу предположить, что модели Evolute «откусят» часть рынка новых электромобилей и часть – у подержанных. При условии, что будут работать программы субсидирования автокредитования и лизинга. Только в таком случае покупка мне кажется выгодной. На долю частников, думаю, придется треть продаж. А основные регионы распространения – конечно же, столицы, крупные мегаполисы Центральной России и черноморская курортная зона», – говорит шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Подробнее о перспективах моделей Evolute на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ