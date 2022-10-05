Volkswagen представил электрический беспилотник Gen.Travel

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group представил электрический беспилотник Gen.Travel, который позиционируется как альтернатива авиаперелетам на небольшие расстояния. Проект, созданный подразделением Volkswagen Group Innovation, серийных перспектив не имеет, однако ряд технических и дизайнерских решений может быть воплощен в грядущих моделях бренда.

Как пишет газета «Коммерсант», электромобиль получил автопилот Level 5 (беспилотная функция полностью автоматизирована и исключает непосредственное вмешательство человека в процесс управления), который подразумевает полное отсутствие любых органов управления. Заявлена активная подвеска eABC (electric Active Body Control) и специальное динамическое освещение салона, снижающие вероятность укачивания.