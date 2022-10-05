Volkswagen представил электрический беспилотник Gen.Travel | АВТОСТАТ

Volkswagen представил электрический беспилотник Gen.Travel

0

Volkswagen представил электрический беспилотник Gen.Travel

Электрокары и гибриды в России
Все готовые отчёты

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group представил электрический беспилотник Gen.Travel, который позиционируется как альтернатива авиаперелетам на небольшие расстояния. Проект, созданный подразделением Volkswagen Group Innovation, серийных перспектив не имеет, однако ряд технических и дизайнерских решений может быть воплощен в грядущих моделях бренда.

Как пишет газета «Коммерсант», электромобиль получил автопилот Level 5 (беспилотная функция полностью автоматизирована и исключает непосредственное вмешательство человека в процесс управления), который подразумевает полное отсутствие любых органов управления. Заявлена активная подвеска eABC (electric Active Body Control) и специальное динамическое освещение салона, снижающие вероятность укачивания.

Volkswagen представил электрический беспилотник Gen.Travel

Трансформируемый салон, доступ в который открывают двери «крылья чайки», позволяет либо организовать четыре посадочных места с рабочим столом посередине, либо два места с раскладывающимися в кровать креслами. В оснащение входит проектор, который может либо отображать развлекательный контент, либо данные о поездке.

Какие электромобили могут появиться в России - смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиразработкиvolkswagen

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно