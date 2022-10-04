Chery Tiggo 4 стал лидером авторынка Москвы по итогам последней недели

За период с 26 сентября по 2 октября 2022 года в российской столице было куплено 1779 новых легковых автомобилей, самым популярным среди которых стал кроссовер Chery Tiggo 4. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, по итогам 39-й недели эта модель разошлась в Москве тиражом в 586 единиц. Второе место в столичном рейтинге занял лидер предыдущей недели – кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (192 шт.). Третья строчка принадлежит лифтбеку Volkswagen Polo, результат которого за последнюю неделю составил 171 купленный экземпляр. Следом идет еще один представитель Поднебесной – кроссовер Haval Jolion (162 шт.). Замыкает ТОП-5 отечественная LADA Granta (151 шт.). Показатели каждой из оставшихся моделей составили менее 50 единиц.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ