АВТОВАЗ в сентябре 2022 года увеличил продажи на 20%

АВТОВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке 20641 автомобиль LADA – это на 20,1% больше, чем год назад. По итогам девяти месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 123765 машин, что на 54% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Бестселлером АВТОВАЗа в сентябре остается LADA Granta, чья реализация выросла к прошлому году в 3,5 раза и составила 13421 автомобиль, сообщает пресс-служба автопроизводителя. На второе место в объеме продаж вышел внедорожник LADA Niva Legend с показателем 2133 машины (рост в 4,2 раза). Стоит также отметить внедорожник LADA Niva Travel, на котором остановили свой выбор 1306 покупателей (+28%). Напомним, в середине августа было возобновлено производство этой модели в упрощенной комплектации, и в конце месяца автомобили начали поступать дилерам.
Как отмечает президент АВТОВАЗа Максим Соколов, рост продаж автомобилей LADA в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. АВТОВАЗ, в свою очередь, делает все возможное, чтобы обеспечить клиентов самыми востребованными моделями LADA в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», все предприятия и дочерние общества Группы «АВТОВАЗ», включая завод «ЛАДА Ижевск», с 29 августа 2022 года перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе АВТОВАЗа в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем. Во второй половине 2022 года АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тыс. автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.
Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.
Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».
Фото: АВТОСТАТ, АВТОВАЗ