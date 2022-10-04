АВТОВАЗ в сентябре 2022 года увеличил продажи на 20%

АВТОВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке 20641 автомобиль LADA – это на 20,1% больше, чем год назад. По итогам девяти месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 123765 машин, что на 54% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером АВТОВАЗа в сентябре остается LADA Granta, чья реализация выросла к прошлому году в 3,5 раза и составила 13421 автомобиль, сообщает пресс-служба автопроизводителя. На второе место в объеме продаж вышел внедорожник LADA Niva Legend с показателем 2133 машины (рост в 4,2 раза). Стоит также отметить внедорожник LADA Niva Travel, на котором остановили свой выбор 1306 покупателей (+28%). Напомним, в середине августа было возобновлено производство этой модели в упрощенной комплектации, и в конце месяца автомобили начали поступать дилерам.

Как отмечает президент АВТОВАЗа Максим Соколов, рост продаж автомобилей LADA в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. АВТОВАЗ, в свою очередь, делает все возможное, чтобы обеспечить клиентов самыми востребованными моделями LADA в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка.