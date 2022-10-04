«АВТОСТАТ Оперативка»: сколько автомобилей купили россияне в сентябре?

В пятницу, 7 октября, агентство «АВТОСТАТ» проведет очередной выпуск прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который будет посвящен итогам авторынка в сентябре 2022 года. Партнером мероприятия на этот раз выступает Jump.Finance.

В ходе прямого эфира руководители агентства Сергей Целиков и Сергей Удалов поделятся самой свежей информацией о состоянии российского рынка новых автомобилей за сентябрь. Также свой доклад представит и директор по развитию Jump.Finance Кирилл Вагин.

Напомним, что по итогам 8 месяцев нынешнего года россияне приобрели 430,3 тыс. новых легковых машин – на 59% меньше, чем в январе – августе 2021-го. А каковы результаты сентября и 9 месяцев? Сколько автомобилей будет куплено до конца года?

Об этом и многом другом станет известно в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года», который пройдет 7 октября, в 10-00 по московскому времени. Формат мероприятия – онлайн. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: https://autostat.media/operativka.

До встречи в прямом эфире!