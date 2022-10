Porsche сменит руководителя в региональном бюро по Центральной и Восточной Европе

Ирина Каук, в настоящее время финансовый директор Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG, с 1 февраля 2023 года займет должность управляющего регионального бюро Porsche Central and Eastern Europe. Ее предшественник Михаэль Мюллер, с 2018 года работал управляющим регионального бюро, а с 1 января 2023 года временно передаст эту должность Штеффену Флеку. Он будет занимать этот пост до прихода Ирины Каук в дополнение к своей должности директора по продажам и операционной деятельности в Porsche Central and Eastern Europe, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

С 2020 года Ирина Каук занимает должность финансового директора Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG, стопроцентной дочерней компании Porsche AG. В период с 2017 по 2019 год она работала финансовым директором в Porsche Russland и Центре Porsche в Москве. До этого она была финансовым консультантом в области инвестиционных фондов, недвижимости, основных фондов и ценных бумаг.

Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. (PCEE) с головным офисом в Праге является региональным бюро и стопроцентной дочерней компанией Porsche AG. PCEE была основана в 2008 году и объединяет в настоящее время 25 рынков – от Хорватии и Израиля до Турции.

Фото: Porsche