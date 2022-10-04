КАМАЗ открыл полигон для испытания новых автомобилей

В Научно-техническом центре КАМАЗа 1 октября состоялось открытие полигона для испытания новых автомобилей. Инвестиции в проект составил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. На этой научно-исследовательской площадке КАМАЗ сможет проводить 80% испытаний. Часть испытаний, требующих развитие автомобилем высокой скорости, по-прежнему будет проводиться на полигоне НАМИ в подмосковном городе Дмитрове.

Научно-исследовательская площадка организована на территории, прилегающей к Научно-техническому центру КАМАЗа, и предназначена для проведения испытаний всех вновь разрабатываемых автомобилей «КАМАЗ» на управляемость и устойчивость, для проведения тормозных испытаний, испытаний на надёжность, испытаний по внешнему шуму, настройки электронных систем управления, АDАS-систем, роботизированных автомобилей. Длина площадки 770 м. Общая площадь – 16 га.

Напомним, из-за остановки поставок импортных компонентов в условиях внешних санкций, основную массу производства КАМАЗа в настоящее время составляют грузовики поколения К3 класса «Евро-5». Тем не менее, выпуск автомобилей поколений К4 и К5 также продолжается, однако лимитирующим фактором производства является складской запас комплектующих. Поэтому сегодня основные усилия компании направлены на локализацию импортных комплектующих и работу с альтернативными российскими поставщиками.

Как заявил ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, задача предприятия – с января 2023 года приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров. Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют.

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Фото: Правительство Республики Татарстан