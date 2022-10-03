Haval H6 стал подзаряжаемым гибридом

Подзаряжаемая гибридная версия Haval H6 PHEV вышла на китайский рынок, где ранее уже дебютировал Haval H6 с традиционной гибридной установкой (HEV). В компании рассчитывают, что уже к концу года 40% продаваемых «шестерок» будут иметь гибридную силовую установку.
Как пишет портал «Китайские автомобили», экстерьер подзаряжаемого Haval H6 почти полностью повторяет внешний вид бензиновой версии с последним рестайлингом. Различить модели можно разве что по надписи PHEV на пятой двери и дополнительному лючку у гибридного H6. Его габариты также не претерпели изменений и составляют 4683 х 1886 х 1730 мм при колесной базе 2738 мм.
В салоне также изменений нет: центральную консоль украшает 12,3-дюймовый парящий монитор, под которым разместились блоки воздуховодов и физических кнопок. На центральном тоннеле можно заметить селектор КП в виде шайбы.
Под капотом Haval H6 PHEV установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 154 л.с. и 233 Нм, который сочетается с электромотором на 177 л.с. и 300 Нм. Связывает ДВС, электромотор и колеса двухступенчатая гибридная трансмиссия DHT. Совокупная «отдача» системы составляет 326 л.с. и 530 Нм. Привод – только передний. До 100 км/ч Haval H6 PHEV разгоняется за 7,8 секунды. В зависимости от емкости батареи, H6 PHEV может проехать на чистой электротяге от 55 до 110 км.
Стоимость подзаряжаемого Haval H6 в Китае составляет от 159,8 тыс. юаней (1,3 млн рублей по текущему курсу). При этом уже в базовой комплектации доступны задние парктроники, система камер кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, обогрев передних сидений и др. Но такая «шестерка» будет оснащаться железо-фосфатной батареей на 9,4 кВтч. В более дорогих версия.х, цены на которые составляют от 169,8 тыс. юаней (1,4 млн рублей) до 173,8 тыс. юаней (1,43 млн рублей) кроссовер оснащается более емкой литий-ионной батареей на 19,94 кВтч.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайская марка Haval, которая входит в концерн Great Wall Motor, прекратит к 2030 году производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При этом уже к 2025 году электромобили и гибриды будут составлять 80% от общих продаж Haval. Модельный ряд марки Haval уже представлен тремя гибридными автомобилями – Chitu (Red Rabbit), Shenshou (Mystical Beast) и H6S.
Так, уже в четвертом квартале 2022 года должны появиться PHEV-версии Haval Monster и H-Dog. Два новых гибрида Haval планирует также вывести в первом квартале 2023 года, во втором квартале модельный ряд пополнится еще двумя моделями, а в третьем квартале появится еще один кроссовер Haval, пишет «Российская газета». До 2025 года Haval планирует инвестировать в исследования и разработки автомобилей на новой энергии около 100 млрд юаней. Основная ставка будет делаться на представленную в конце 2020 года гибридную трансмиссию, электрический привод и топливные элементы (водородомобили).
Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области.
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Фото: autohome.com.cn