Автозавод «Москвич» начал формирование дилерской сети

Автозавод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети, открыв прием заявок от потенциальных партнеров в 23 городах России. Дилерские центры планируется открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и Кемерове, сообщает агентство «ТАСС». В дальнейшем автозавод «Москвич» планирует расширение дилерской сети и на другие города, исходя из планов по сборке автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автозавод «Москвич» планирует начать работу к концу 2022 года. В этом году будет произведено около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году – 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч штук соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год. Под маркой «Москвич» планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

Напомним, правительство Москвы и КАМАЗ договорились о паритетном распределении долей в капитале автозавода «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд рублей. КАМАЗ выступит технологическим партнером проекта. Также сформирована дорожная карта по созданию российской унифицированной платформы автомобиля, на которой предстоит развивать модельный ряд отечественного легкового автопрома.

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Коллаж: АВТОСТАТ