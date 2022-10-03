Доля китайских марок на рынке РФ практически достигла 30%

Компании из КНР продолжают укреплять свои позиции на российском авторынке. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, по итогам прошедшей недели суммарная рыночная доля китайских брендов составила почти 30%.
Так, с 26 сентября по 2 октября (39-я неделя 2022 года) жители РФ приобрели 2562 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 29,4% от общего количества. Таким образом, доля «китайцев» достигла максимального уровня за все время присутствия на российском рынке.
Выше них располагаются только российские бренды, на долю которых за прошлую неделю пришлось 39,8%. А вот «корейцы» имеют более чем двукратное отставание от «китайцев» – их доля за отчетный период составила 12,8%.
В ТОП-3 марок по итогам 39-й недели вошли две китайские. Лидирует здесь отечественная LADA – 3298 купленных новых легковых машин. На втором месте находится Chery (1091 шт.), на третьем – Haval (658 шт.).
Примерно такой же расклад и в модельном рейтинге. Возглавляет его по-прежнему LADA Granta – автомобили этого семейства за последние семь дней разошлись тиражом в 2171 экземпляр. Далее располагаются две модели Chery – кроссоверы Tiggo 7 PRO и Tiggo 4 (488 и 476 шт. соответственно). На четвертой позиции находится кроссовер Haval Jolion, который был куплен в объеме 441 единицы. Замкнул пятерку лидеров внедорожник LADA Niva Travel (372 шт.).
Сколько китайских машин в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ