Доля китайских марок на рынке РФ практически достигла 30%

Компании из КНР продолжают укреплять свои позиции на российском авторынке. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, по итогам прошедшей недели суммарная рыночная доля китайских брендов составила почти 30%.

Так, с 26 сентября по 2 октября (39-я неделя 2022 года) жители РФ приобрели 2562 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 29,4% от общего количества. Таким образом, доля «китайцев» достигла максимального уровня за все время присутствия на российском рынке.

Выше них располагаются только российские бренды, на долю которых за прошлую неделю пришлось 39,8%. А вот «корейцы» имеют более чем двукратное отставание от «китайцев» – их доля за отчетный период составила 12,8%.

В ТОП-3 марок по итогам 39-й недели вошли две китайские. Лидирует здесь отечественная LADA – 3298 купленных новых легковых машин. На втором месте находится Chery (1091 шт.), на третьем – Haval (658 шт.).