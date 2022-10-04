Mercedes-Benz показал электрический грузовик eActros LongHaul

Компания Mercedes-Benz в рамках прошедшей недавно выставки IAA Transportation в Ганновере представила прототип электрического грузовика eActros LongHaul.
Как пишет газета «Коммерсант», модель оснащена двухмоторной силовой установкой, обеспечивающей полный привод, с пиковой мощностью 815 л.с. и постоянной мощностью 545 л.с. Трехсоставная литий-железо-фосфатная (LFP) батарея имеет емкость 600 кВтч, которая обеспечивает запас хода без подзарядки до 500 км. Заявлено, что зарядная станция мощностью 1 МВт позволит зарядить аккумулятор с 20 до 80% за полчаса.
Специально для новинки производитель прицепов Krone совместно с технологической компанией Trailer Dynamics разработал прицеп eTrailer. Особенностью прицепа стал собственный электропривод и батарея, которая позволяет увеличить запас хода без подзарядки до 800 км. Общий ресурс тягача заявлен на уровне 1,2 млн км пробега в течение десяти лет.
Предсерийные прототипы Mercedes-Benz eActros LongHaul передадут избранным клиентам марки для испытаний в 2023 году. Новинку предложат как в виде тягача, так и в варианте фургона. На 2024 год запланирована премьера серийного электрогрузовика.
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Фото: Mercedes-Benz