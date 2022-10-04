JAC представил новый электрокроссовер Sehol Aipao S | АВТОСТАТ

JAC представил новый электрокроссовер Sehol Aipao S

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JAC представил новый электрокроссовер Sehol Aipao S

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Китайская компания JAC представила новый кроссовер Sehol Aipao S, который представляет собой электрическую разновидность модели Sehol QX. Стоимость новинки составит от 30 тысяч до 37 тыс. долларов в зависимости от уровня оснащения, пишет издание «Авторевю».

Снаружи электрический Sehol Aipao S отличается от бензинового аналога оформлением передней части: у него не только оригинальный бампер (с глухой вставкой вместо решетки радиатора), но и узкие светодиодные фары, накладки на колесные арки из черного пластика, широкий спойлер на задней двери. Установлены 18-дюймовые колеса со сниженным аэродинамическим сопротивлением. А вот интерьер у машин одинаковый: здесь два экрана на передней панели (по 12,3 дюйма каждый) и сенсорный пульт климат-контроля, который закреплен на центральном тоннеле.

JAC представил новый электрокроссовер Sehol Aipao S

Электромобиль имеет только один электромотор, он расположен на передней оси и выдает 218 л.с. и 300 Нм. Тяговая батарея расположена под полом, причем закреплена довольно низко: ее видно даже при взгляде сбоку. Полной емкости 84 кВтч должно хватить на 605 км по китайскому циклу CLTC. Максимальная скорость – 160 км/ч, а время разгона до «сотни» – 8 с.

Какие электрокары могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: JAC

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайновинкиэлектромобилиsuvкитайские автомобиликроссоверыjac

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