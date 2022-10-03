Прошедшая неделя ознаменовалась падением российского авторынка на 20% | АВТОСТАТ

Прошедшая неделя ознаменовалась падением российского авторынка на 20%

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Прошедшая неделя ознаменовалась падением российского авторынка на 20%

Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. Расширенная версия
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За 39-ю неделю 2022 года в России было куплено в общей сложности 11102 единицы новой автомобильной техники. Это на 20% ниже результата 38-й недели, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом падение коснулось всех сегментов рынка.

Порядка 80% от указанного количества пришлось на легковые машины – с 26 сентября по 2 октября жители РФ приобрели их в объеме 8711 штук. Это на 19% меньше, чем неделей ранее (с 19 по 25 сентября).

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) сократился на 20% – до 982 экземпляров. Падение в сегменте грузовиков оказалось чуть глубже (-22% до 1321 шт.). Сильнее же всего за прошедшую неделю упал рынок автобусов – на 33% до 88 единиц.

Прошедшая неделя ознаменовалась падением российского авторынка на 20%

Более подробная информация о еженедельном состоянии рынка в разбивке по маркам, моделям и регионам содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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