В России резко вырос спрос на автозапчасти

Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год почти в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries. Как говорится в исследовании, это может быть связано с тем, что автовладельцы предпочитают обслуживать и ремонтировать имеющиеся машины, а не покупать новые.

Как пишет агентство «РИА Новости», больше всего за последний месяц россияне приобрели масляных, воздушных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобильных предохранителей, высоковольтных проводов, автомобильных колодок, топливных фильтров, тормозных дисков, стоек стабилизатора и подшипников ступиц. При этом покупатели предпочитают автодетали от брендов Южной Кореи, Японии и КНР. В сентябре чаще всего искали запчасти для отечественных автомобилей (LADA) и детали для иномарок массового сегмента – Renault Logan и Duster, а также Hyundai Solaris, Kia Rio.

«Сложности в настоящий момент существуют в сегменте запчастей для кузовного ремонта и санкционных деталей (двойного назначения) в связи с нарушением логистических цепочек. Сейчас по каналам параллельного импорта к нам начали поступать необходимые запчасти для автомобилей, в сложных случаях при необходимости мы готовы привезти оригинальную деталь. Учитывая это, автовладельцам рекомендуется обращаться к крупным игрокам рынка: если официальные дилеры используют для себя канал параллельного импорта, они точно знают, откуда поступают детали – каналы уже налажены. Официальные дилеры по-прежнему поддерживают гарантию в полном объеме и имеют квалифицированных специалистов, которые осуществят качественный ремонт. В «гаражном» сервисе этого всего не могут гарантировать, и привезенные с помощью параллельного импорта детали могут оказаться подделкой, хоть и самой качественной на первый взгляд. Автовладелец, приобретая на рынке запчасти самостоятельно, не знает всего пути детали, а также ее качества», – комментирует заместитель генерального директора по сервису АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев.

Подробнее об особенностях обслуживания автомобилей в условиях санкций – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».