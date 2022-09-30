EXEED VX получит новую топ-версию в России

Флагманский кроссовер EXEED VX в ближайшее время получит новую максимальную комплектацию – President LE, которая дополнит версии Luxury и President и станет самой дорогой из них. Первые такие автомобили начали поступать дилерам, один из которых уже предлагает их по 5 млн 750 тыс. рублей без учета спецпредложений, пишет портал «Китайские автомобили».

В новой комплектации EXEED VX получил слегка измененную решетку радиатора, окрашенную в бронзовый цвет. Кроме этого, «побронзовеют» еще и надписи EXEED и декоративная накладка на заднем бампере, при этом хромированная панель исчезнет с крышки капота.

В списке оснащения появятся обновленные сиденья, голосовое управление, система предупреждения о заднем столкновении (RCTW) и 12 динамиков фирмы Sony. Также у Limited Edition будут штатный видеорегистратор, который будет расположен в основании зеркала заднего вида, дополнительные USB-порты, автоматические выдвижные пороги и 64-цветная атмосферная подсветка.

Напомним, полноразмерный семиместный внедорожник EXEED VX доступен на российском рынке с бензиновым турбодвигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.

Внешний вид EXEED VX отличают внушительная решетка радиатора, светодиодная оптика, внутренний дизайн которой выполнен в виде кристаллизованных капелек воды, а также большие 20-дюймовые двухцветные литые диски с премиальным дизайном. Стоит также отметить функцию статического освещения поворотов, реализованную с помощью противотуманных LED-фар, которая автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом.

Полноразмерный внедорожник VX построен на передовой модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компанией Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда – 18 градусов, угол съезда – 20 градусов. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади. Объем багажного отделения EXEED VX равен 520 литрам.

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Фото: Autohome.com.cn