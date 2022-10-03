Tesla в 3 квартале столкнулась с перепроизводством из-за проблем с логистикой

Американский производитель электромобилей Tesla увеличил поставки в третьем квартале 2022 года на 34,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами – до рекордных 343,83 тыс. машин. Между тем, в прошедшем квартале Tesla произвела 365923 электромобиля, что на 41% больше показателя второго квартала, сообщает агентство «Интерфакс».

Таким образом, разница между производством и поставками Tesla составила чуть более 22 тыс. автомобилей, что значительно больше 4 тыс. в апреле – июне. Это может свидетельствовать о том, что темпы выпуска значительно опережают спрос, полагают эксперты. В свою очередь, в самой Tesla заявили, что это произошло из-за проблем в логистике. «По мере того, как объемы производства продолжают расти, становится все труднее обеспечивать транспортировку по разумной стоимости в этот пиковый для логистики период», – отметили в компании.

Напомним, ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck, изначально намеченный на конец 2021 года. Ожидается, что теперь он поступит в продажу в середине следующего года. Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. В то же время Tesla приостановила разработку самого бюджетного электрокара в линейке, чья стоимость должна была составить порядка 25 тыс. долларов. Однако о закрытии проекта, как заверил глава Tesla Илон Маск, речь не идет. Как сообщалось ранее, это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

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Фото: Tesla