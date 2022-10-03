Автомобили с пробегом в сентябре подорожали на 1%

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в сентябре 2022 года составила 1 млн 254,5 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 1%, или почти 12 тыс. рублей, больше соответствующего результата августа.

Если сравнивать достигнутый показатель с тем, что был в начале года (в январе), то рост цен на «вторичке» составил 20%, или 206 тыс. рублей. А по отношению к результату годичной давности (в сентябре 2021-го) б/у автомобили стали дороже в 1,5 раза, или на 417 тыс. рублей.

Естественно, что в зависимости от модели и возраста подержанные машины подорожали по-разному. К примеру, 3-летняя LADA Granta за год прибавила в цене в среднем 37%, 5-летний Volkswagen Tiguan – 48%, а 7-летняя Toyota Camry – 28%.

Более подробная информация о стоимости легковых автомобилей с пробегом в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ