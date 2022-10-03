Стало известно, когда на LADA Granta вернется двигатель мощностью 106 л.с.

АВТОВАЗ в первом полугодии 2023 года планирует возобновить производство 16-клапанных двигателей для переднеприводных автомобилей. Об этом в интервью изданию «За рулем» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Очевидно, перезапуск производства 16-клапанных моторов связан со сложностями по замене комплектующих от иностранных производителей – в частности, поршней Federal Mogul и форсунок Bosch.

Что касается французского мотора HR16 мощностью 113 л.с., который до кризиса был частично локализован на АВТОВАЗе, освоить его производство в ближайшее время возможности нет. Но у АВТОВАЗа есть и «другие варианты», информация о которых будет обнародована чуть позже.

Напомним, в настоящее время LADA Granta 2022 модельного года оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Вместе с тем на автомобили LADA постепенно возвращаются опции, которые еще недавно были недоступны из-за отсутствия соответствующих комплектующих. Так, в оснащении LADA Granta вновь появились подушки безопасности и кондиционер, а также модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации. В 2023 году АВТОВАЗ планирует также вернуть на автомобили LADA антиблокировочную систему тормозов ABS и систему боковой устойчивости автомобиля ESP.

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Фото: АВТОВАЗ