Система «ЭРА-ГЛОНАСС» вновь стала обязательной для ввозимых иномарок

С 1 октября 2022 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при ввозе на территорию России автомобилей необходимо оснащать их системами вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Для сдерживания спекулятивного роста цен на «тревожные кнопки» производители установят рекомендуемую розничную цену таких устройств, сообщает пресс-служба АО «ГЛОНАСС».

Напомним, временный порядок ввоза машин без оборудования их системой «ЭРА-ГЛОНАСС» был введен в мае этого года. Для физических лиц мораторий на установку «тревожных кнопок» продолжит действовать до 1 февраля 2023 года.

С 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты машины. На сегодняшний день в «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано почти 9 млн автомобилей.

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