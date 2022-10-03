Volkswagen представил обновленный хэтчбек Polo

Компания Volkswagen представила рестайлинговый хэтчбек Volkswagen Polo для рынка Бразилии. Обновленная модель внешне напоминает европейскую версию, но в деталях заметно от нее отличается. Например, у него нет светящейся перемычки между передней оптикой, а фонари и вовсе имеют другую форму, пишет портал Motor.ru.

Уже в базовой комплектации Polo оснащен светодиодными фарами, что является уникальным предложением в сегменте. Также ему доступны цифровая приборная панель, климат-контроль и мультимедийная система VW Play, которая отныне включает приложение для интернет-радио и специальные настройки для мойки, а также дает доступ к данным об автомобиле через смартфон. Стандартными для модели стали четыре подушки безопасности и система предотвращения повторных столкновений.

В гамме двигателей – «атмосферник» 1.0 MPI и турбомотор такого же объема. Младший агрегат выдает 84 л.с. и 101 Нм крутящего момента и сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Старший располагает 116 л.с. и и 165 Нм и, помимо «механики», может работать в паре с 6-диапазонным «автоматом».

Фирменным цветом рестайлингового Volkswagen Polo станет новый красный оттенок Sunset Red, дебютировавший на кроссовере Nivus. Также на запуске покупателям предложат стайлинг-пакет Black Kit с черными элементами декора. В Бразилии хэтчбек будет стоить от 82990 до 109990 реалов (988 тыс. рублей – 1,3 млн рублей). Таким образом, цена топовой версии будет на 7 тыс. реалов ниже, чем прежде, что позволит новинке не пересекаться по стоимости с Nivus.

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Фото: Volkswagen