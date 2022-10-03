Ford представил новое поколение Transit Custom

Компания Ford представила новое поколение коммерческой модели Transit Custom, которое впервые получило электрическую версию.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль отличается от предшественника новым дизайном передней части кузова с измененными фарами и решеткой радиатора. Transit Custom построен на новой платформе и доступен как в версии с цельнометаллическим грузовым кузовом, так с грузопассажирским вариантом комби.

В линейке модели будут доступны модификации с дизельным двигателем Ford EcoBlue мощностью 110, 136, 150 или 170 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Для новинки предложат гибридную силовую установку от Ford Kuga Plug-In Hybrid на базе 2,5-литрового двигателя, которая за счет батареи 11,8 кВт-ч может проехать до 57 км на электротяге и обеспечить 2,3 кВт мощности для системы ProPower Onboard для подключения внешних потребителей электроэнергии.

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Фото: Ford