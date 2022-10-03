Ford представил новое поколение Transit Custom | АВТОСТАТ

Ford представил новое поколение Transit Custom

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Ford представил новое поколение Transit Custom

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Компания Ford представила новое поколение коммерческой модели Transit Custom, которое впервые получило электрическую версию.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль отличается от предшественника новым дизайном передней части кузова с измененными фарами и решеткой радиатора. Transit Custom построен на новой платформе и доступен как в версии с цельнометаллическим грузовым кузовом, так с грузопассажирским вариантом комби.

В линейке модели будут доступны модификации с дизельным двигателем Ford EcoBlue мощностью 110, 136, 150 или 170 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Для новинки предложат гибридную силовую установку от Ford Kuga Plug-In Hybrid на базе 2,5-литрового двигателя, которая за счет батареи 11,8 кВт-ч может проехать до 57 км на электротяге и обеспечить 2,3 кВт мощности для системы ProPower Onboard для подключения внешних потребителей электроэнергии.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобилиэлектромобилиford

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