BMW выпустит два компактных электрокара

Компания BMW к 2025 году запустит новую линейку электромобилей под названием Neue Klasse. Первыми моделями так называемого Neue Klasse станут компактный седан и спортивный кроссовер, но уже через несколько лет к ним присоединятся две машины начального уровня: i1 и i2. По данным Bimmer Post, электрическая «единичка» выйдет не раньше 2027 года, а «двойка» – только в 2028-м.

Как пишет портал Motor.ru, обе модели будут построены на новой электрической архитектуре с литий-ионным аккумуляторами следующего поколения. В этих батареях собираются использовать ячейки другого формата и состава, что даст 20-процентный прирост мощности и позволит немного увеличить дальность хода. Выпускать ячейки для Neue Klasse будут «гигафабрики» в Европе и Китае. Партнерами BMW выступят CATL и EVE Energy.

Кроме того, в моделях Neue Klasse впервые применят «экологичные» пластмассы. Элементы внешнего и внутреннего декора электрокаров будут делать из переработанных рыболовных сетей и канатов, причем они составят около 30 процентов от всего сырья.

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Фото: BMW