Toyota начала производство внедорожника Sequoia нового поколения

Компания Toyota начала серийное производство внедорожника Toyota Sequoia третьего поколения, который теперь производится на заводе в штате Техас на одной линии с соплатформенным пикапом Tundra. Стоимость новинки в США составляет от 59,8 тыс. до 79,8 тыс. долларов за топовый полноприводный Toyota Sequoia Capstone 4x4, пишет портал Motor.ru.

Напомним, «третья» Toyota Sequoia дебютировала в начале 2022 года. Рамный внедорожник делит платформу не только с пикапом Tundra, но и с Toyota Land Cruiser 300. Модель представлена в США с безальтернативной гибридной установкой i-Force Max, которая состоит из 3,5-литрового турбомотора V6 и электромотора, встроенного в 10-диапазонный «автомат». Комбинированная отдача системы такая же, как и у Tundra: 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента.

Конкурентным преимуществом новой Sequoia стала топливная экономичность: на 100 км пробега в смешанном цикле полноразмерный внедорожник с задним приводом расходует 10,7 литра топлива. Для сравнения, предшественник образца 2007 года тратил 15,7 литра бензина.

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Фото: Toyota