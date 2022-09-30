Во второй половине сентября цены на автомобили изменились у трех китайских брендов

Рассмотрев результаты мониторинга сайта «Цена Авто», эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили перечень марок, которые поменяли цены на свои автомобили во второй половине сентября 2022 года. Как выяснилось, это три китайских производителя.

Так, за период с 16 по 30 сентября 2022 года Changan увеличил стоимость трех своих моделей, которые стали дороже на 1,3 – 3,1%. Если кроссоверы CS35PLUS и CS55 подорожали на 30 тысяч рублей, то UNI-K – на 100 тысяч.

А вот два других бренда из КНР снизили цены на некоторые модели. У Haval внедорожник H9 подешевел на 500 тысяч рублей (или на 10,4 – 10,9%), а бестселлер – кроссовер Jolion – потерял в цене 150 – 280 тысяч рублей (минус 5,6 – 12,8%), что позволило ему попасть под условия программы господдержки спроса. В свою очередь, у Great Wall стал дешевле другой пикап – Wingle 7 (на 200 тысяч рублей или 6,7%).

Напомним, что в первой половине сентября Haval и Great Wall тоже снижали цены на свою продукцию. Тогда это коснулось кроссоверов Haval F7 и F7x, а также пикапа Great Wall Poer. А вот отечественная LADA в тот период, напротив, повысила стоимость некоторых комплектаций семейства Granta и 3-дверного внедорожника Niva Legend.

Таким образом, если подводить итоги сентября, то за весь месяц цены на автомобили изменились у четырех марок. Две из них их повысили, а другие две – уменьшили.

Полный список автодилеров всех марок по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: Haval