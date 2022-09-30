В Минэкономразвития рассказали о перспективах электромобилей в России

Утвержденную в прошлом году концепцию развития электротранспорта в РФ пока не планируется пересматривать: несмотря на новые реалии, документ показывает высокую экономическую устойчивость, заявил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

По его словам, также сохраняются планы установить в 2024 году минимальную долю электрокаров для государственных и муниципальных нужд, при этом чиновник указал на важность анализа ситуации на рынке в следующем году. Как отметил Максим Колесников, данная мера будет целесообразной и эффективной при условии, что внутри страны будет сформировано достаточно большой объем производства электромобилей по приемлемым ценам.

Напомним, концепция развития использования и производства электротранспорта в РФ до 2030 года была утверждена в конце прошлого года, пишет агентство «Прайм». Реализация концепции рассчитана на два этапа. По итогам первого (до 2024 года) будет подготовлена база для массового производства электромобилей. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. По итогам второго (2025–2030 годы) их выпуск должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств в стране. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 72 тыс. зарядных станций, из которых «быстрых» с мощностью 150 кВт не менее 28 тысяч.

«В ближайшем будущем такие отечественные производители как «Москвич», Evolute, EVM и Zetta планируют наладить сборку электромобилей в России при серьезной финансовой поддержке государства. С учетом ухода с рынка большинства крупных игроков, вышеуказанные марки фактически становятся одной из немногих альтернатив, особенно в низком ценовом сегменте. Основная сложность – отсутствие должной инфраструктуры в регионах,– комментирует руководитель проекта «РОЛЬФ Электро» Александр Кандинов. – Создание сети быстрых зарядок, особенно на федеральных трассах, сохранение «безналогового» статуса электромобилей, выделенные парковочные места, субсидии на покупку электромобилей, активное освещение в СМИ – все эти инструменты показали свою результативность в других странах, принятие их у нас также подтолкнет рынок вперед. Во многом это будет зависеть от дальнейшего внимания государства к данной теме».

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