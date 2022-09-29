Haval представит семь новинок в ближайший год

Марка Haval анонсировала семь новинок, которые выйдут на рынок в ближайший год. Так, уже в четвертом квартале 2022 года должны появиться PHEV-версии Haval Monster и H-Dog. Два новых гибрида Haval планирует также вывести в первом квартале 2023 года, во втором квартале модельный ряд пополнится еще двумя моделями, а в третьем квартале появится еще один кроссовер Haval, пишет «Российская газета».

До 2025 года Haval планирует инвестировать в исследования и разработки автомобилей на новой энергии около 100 млрд юаней. Основная ставка будет делаться на представленную в конце 2020 года гибридную трансмиссию, электрический привод и топливные элементы (водородомобили).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайская марка Haval, которая входит в концерн Great Wall Motor, прекратит к 2030 году производство автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. При этом уже к 2025 году электромобили и гибриды будут составлять 80% от общих продаж Haval. Модельный ряд марки Haval уже представлен тремя гибридными автомобилями – Chitu (Red Rabbit), Shenshou (Mystical Beast) и H6S. Кроме того, недавно был представлен гибридный Haval H6, и, как рассчитывают в компании, уже к концу года 40% продаваемых «шестерок» будут иметь гибридную силовую установку.

Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Сколько всего автомобилей Haval уже зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Haval