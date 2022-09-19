В Geely рассказали о линейке электропикапов Radar

Компания Radar – суббренд, созданный Geely для выпуска премиальных электрических пикапов, – рассказала о развитии своего модельного ряда, который ориентирован на молодых людей, склонных к активному отдыху.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в этом и следующем году компания планирует выпустить несколько среднеразмерных электрических пикапов. Первая модель уже известна – Radar RD6. В 2024-м продуктовую линейку пополнят средне- и полноразмерный «грузовички» на новых источниках энергии. А в 2025-м к ним должны присоединиться электрические квадроцикл и новый крупный пикап.

Кроме того, модельная линейка Radar будет включать и SUV. Первый внедорожник, естественно, на новом источнике энергии компания собирается представить в 2026 году. При этом модельная линейка будет состоять как из чисто электрических, так и «супер-гибридных» автомобилей.