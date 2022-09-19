В Geely рассказали о линейке электропикапов Radar

Компания Radar – суббренд, созданный Geely для выпуска премиальных электрических пикапов, – рассказала о развитии своего модельного ряда, который ориентирован на молодых людей, склонных к активному отдыху.
Как пишет портал «Китайские автомобили», в этом и следующем году компания планирует выпустить несколько среднеразмерных электрических пикапов. Первая модель уже известна – Radar RD6. В 2024-м продуктовую линейку пополнят средне- и полноразмерный «грузовички» на новых источниках энергии. А в 2025-м к ним должны присоединиться электрические квадроцикл и новый крупный пикап.
Кроме того, модельная линейка Radar будет включать и SUV. Первый внедорожник, естественно, на новом источнике энергии компания собирается представить в 2026 году. При этом модельная линейка будет состоять как из чисто электрических, так и «супер-гибридных» автомобилей.
Напомним, что первенец бренда Radar – электропикап под названием RD6 – будет официально представлен в четвертом квартале этого года. Автомобиль построен на архитектуре SEA от Geely. Его габариты составляют 5260 х 1900 х 1830 мм при колёсной базе 3120 мм. Длина, ширина и высота грузового отсека составляют 1525 х 1450 х 540 мм, а объем может достигать 1200 л.
Одной из «фишек» модели стала зарядная панель, расположенная в кузове. Она оснащена шестью портами с интерфейсом 220 В/10 А, 220 В/16 А и 12 В. Под капотом Radar скрывается небольшой багажник на 70 литров, оборудованный защитой от попадания пыли.
В кабине RD6 может похвастать двумя огромными 12,3-дюймовыми экранами. Один из них выполняет роль приборной панели, а второй – центрального мультимедийного монитора. Кроме этого, пикап оснащен 9-дюймовым полноцветным проекционным дисплеем HUD. Также в салоне имеется 72-цветная атмосферная подсветка и 51-дюймовый панорамный люк в потолке.
О технической части Radar RD6 пока нет точной информации. Известно только, что пикап будет оснащен неким высокопроизводительным электроприводом мощностью 200 кВт «три в одном». Время разгона RD6 до 100 км/ч составит около 6 секунд, а максимальная дальность хода на одной зарядке – 600 км. Автомобиль будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 кВт и предложит на выбор три режима движения: экономичный, комфортный и спортивный. Отдельно отмечается, что Radar RD6 – это не коммерческий, а пассажирский пикап. В первую очередь он рассчитан на путешествия и выезды за пределы города.
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Фото: Radar