Доля сегмента В на рынке РФ превысила 40%. Впервые за 5 лет

По итогам августа 2022 года в России было куплено 17,6 тыс. новых автомобилей сегмента В, что составляет 41,4% от общего объема рынка легковых машин. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, впервые за последние 5 лет доля сегмента В превысила 40%.

В последний раз столь высокий показатель был зафиксирован в сентябре 2017 года. Тогда на долю сегмента В пришлось 42,3%, а затем, в течение почти 5 лет, она была стабильно ниже отметки в 30%. При этом в сентябре 2021-го она даже опустилась до исторического минимума – 29,7%.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля сегмента В растет во многом за счет LADA, прежде всего, автомобилей семейства Granta, которые поступают на рынок вследствие возобновления их производства в начале лета. Также этот процесс происходит на фоне снижения доли сегмента SUV (об этом подробно читайте здесь).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ