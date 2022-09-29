В Китае представлен футуристический ситикар Baojun KiWi EV

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling начало продажи в Китае обновленной версии электрокара Baojun KiWi EV. Стоимость новинки составляет от 87,8 тыс. юаней (750 тыс. рублей по текущему курсу).
Как пишет портал Autonews.ru, Baojun KiWi EV получил футуристический дизайн и, по словам разработчиков, ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию. Длина новинки составляет 2894 мм, ширина – 1655 мм, а высота – 1595 мм. Размер колесной базы – 2020 мм. Внешний вид автомобиля отличают необычные прямоугольные фары, скрытые дверные ручки и повторители поворота на боковых зеркалах.
В салоне ситикара установили цифровую приборную панель, которая объединена с сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Водителю доступны многочисленные системы помощи на дороге, разработкой которых занималась компания DJI (эта фирма специализируется на выпуске коптеров и другого видеооборудования). Среди них: адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения и функция помощи при парковке. Также автомобилисту доступны воздухоочистительная установка и система бесключевого доступа в салон.
В движение Baojun KiWi EV приводит электромотор мощностью 54 л.с. На одном заряде машина может проехать 305 км. В режиме быстрой зарядки пополнить заряд батареи с 30% до 80% можно за один час.
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Фото: CarNewsChina