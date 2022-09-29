В Китае представлен футуристический ситикар Baojun KiWi EV

Как пишет портал Autonews.ru , Baojun KiWi EV получил футуристический дизайн и, по словам разработчиков, ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию. Длина новинки составляет 2894 мм, ширина – 1655 мм, а высота – 1595 мм. Размер колесной базы – 2020 мм. Внешний вид автомобиля отличают необычные прямоугольные фары, скрытые дверные ручки и повторители поворота на боковых зеркалах.

Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling начало продажи в Китае обновленной версии электрокара Baojun KiWi EV. Стоимость новинки составляет от 87,8 тыс. юаней (750 тыс. рублей по текущему курсу).

В салоне ситикара установили цифровую приборную панель, которая объединена с сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Водителю доступны многочисленные системы помощи на дороге, разработкой которых занималась компания DJI (эта фирма специализируется на выпуске коптеров и другого видеооборудования). Среди них: адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения и функция помощи при парковке. Также автомобилисту доступны воздухоочистительная установка и система бесключевого доступа в салон.

В движение Baojun KiWi EV приводит электромотор мощностью 54 л.с. На одном заряде машина может проехать 305 км. В режиме быстрой зарядки пополнить заряд батареи с 30% до 80% можно за один час.

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Фото: CarNewsChina