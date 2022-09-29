Ford представил новый кроссовер Territory

Компания Ford вывела на мексиканский рынок новый кроссовер Territory. Новинка представляет собой укороченную версию китайского Equator Sport, однако оснащение и моторная гамма у них отличаются. Стоимость Ford Territory составляет от 589 тысяч до 719 тыс. песо (1,7–2,15 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Уже «в базе» мексиканскому Territory положены круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, 12-дюймовый дисплей медиасистемы и 7-дюймовый «приборки», а также запуск двигателя кнопкой, бесключевой доступ и шесть подушек безопасности.

Старшей версии доступны камера заднего вида, беспроводная зарядка, электрические регулировки сиденья водителя и переднего пассажира, фоновая подсветка салона, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша VistaRoof и автоматический дальний свет.