Ford представил новый кроссовер Territory | АВТОСТАТ

Ford представил новый кроссовер Territory

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Ford представил новый кроссовер Territory

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Компания Ford вывела на мексиканский рынок новый кроссовер Territory. Новинка представляет собой укороченную версию китайского Equator Sport, однако оснащение и моторная гамма у них отличаются. Стоимость Ford Territory составляет от 589 тысяч до 719 тыс. песо (1,7–2,15 млн рублей по текущему курсу), пишет портал Motor.ru.

Уже «в базе» мексиканскому Territory положены круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, 12-дюймовый дисплей медиасистемы и 7-дюймовый «приборки», а также запуск двигателя кнопкой, бесключевой доступ и шесть подушек безопасности.

Старшей версии доступны камера заднего вида, беспроводная зарядка, электрические регулировки сиденья водителя и переднего пассажира, фоновая подсветка салона, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша VistaRoof и автоматический дальний свет.

Ford представил новый кроссовер Territory

Двигатель у Ford Territory один – турбомотор 1.8 EcoBoost с отдачей 187 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Коробка передач – 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, привод только передний. В Китае у Equator Sport, к слову, моторная гамма тоже скудная: «турбочетверка» 1.5 EcoBoost мощностью 170 л.с.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Ford

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкроссоверыford

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