Выпуск легковых автомобилей в августе снизился на 69%

По данным Росстата, за восемь месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 325 тыс. легковых автомобилей, что на 64,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в августе было выпущено 25 тыс. машин – это на 69% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ в августе возобновил производство внедорожника LADA Niva Travel в упрощенной комплектации и вернулся к полной рабочей неделе после «четырехдневки», которая действовала на предприятии с июня. Кроме того, продолжали работать УАЗ и тульский завод Haval, а также частично калининградский «Автотор», в то время как конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

Производство грузовых автомобилей в январе-августе составило 91,7 тыс. единиц, что на 18,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В августе с российских конвейеров сошло 11,2 тыс. грузовиков – это на 2,6% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в последний летний месяц увеличил производство на 70,5%, выпустив 3329 грузовых машин.

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Фото: АВТОВАЗ