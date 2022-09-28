Доля SUV на российском рынке опустилась ниже 50%

В августе 2022 года россияне купили 21,1 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что составляет 49,5% от общего объема рынка легковых машин. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, впервые за долгое время доля сегмента SUV опустилась ниже отметки в 50%.

В последний раз на кроссоверы и внедорожники менее половины рынка приходилось в июле 2021 года. Тогда этот показатель составил 47,5%, а затем, на протяжении 12 месяцев, он превышал 50%. При этом в марте нынешнего года доля SUV достигла своего максимального значения – 55,8%.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», снижение доли кроссоверов и внедорожников на нашем рынке во многом связано с прекращением поставок автомобилей целого ряда иностранных брендов из-за введенных антироссийских санкций и проблемами в производстве.

Во сколько обходится содержание автомобилей сегмента SUV (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ