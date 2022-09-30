Китай продлит налоговые льготы при покупке электромобилей и гибридов

Китайские власти объявили о продлении налоговых послаблений при покупке транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) до конца 2023 года. Этот шаг направлен на поддержку развития индустрии NEV и стимулирование спроса, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, налоговые льготы на покупку электромобилей и гибридов уже дважды продлевались и должны были закончиться в конце 2022 года. Ожидается, что после очередного продления общая сумма налоговых послаблений достигнет 100 млрд юаней (14,23 млрд долларов).

По итогам восьми месяцев 2022 года производство электромобилей и гибридов в Китае увеличилось в 1,2 раза и достигло 3,97 млн автомобилей, в то время как продажи выросли в 1,1 раза – до 3,86 млн машин.

Как прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC), китайский рынок автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в ближайшие годы будет расти быстрыми темпами. Ожидается, что в 2026 году продажи электромобилей и гибридов в стране достигнут 15,98 млн машин. При этом совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж в период 2022-2026 гг. составят 35,1%. В том числе для полностью электрических транспортных средств данный показатель будет равняться 37,5%, для подзаряжаемых гибридных электромобилей – 20,5%, пишет агентство «Финмаркет». Продажи NEV могут превысить отметку в 50% от общего объема реализации новых автомобилей в 2026 году, полагают аналитики.

Согласно результатам исследования IDC, потребители считают, что в настоящее время общественные зарядные колонки и объекты для обслуживания NEV в КНР могут в целом удовлетворить спрос на внутригородские поездки на короткие расстояния.

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