«Соллерс Авто» вернется к старому названию

Компания «Соллерс Авто» будет переименована обратно в «Соллерс» в связи с выходом компании из-под контроля прежнего основного акционера – «Соллерс Груп» (ныне «Серенити Инвест»). Соответствующее решение было принято на прошедшем собрании акционеров, которое также избрало новый состав совета директоров.

Как сообщает агентство «Прайм», в состав совета директоров ПАО «Соллерс» в количестве 9 человек вошли: Адиль Ширинов, Николай Соболев, Зоя Каика, Виктор Хвесеня, Татьяна Гой, Елена Фролова, Михаил Санин, Сергей Гайсин, а также Асгат Сафаров, который вошел в состав совета директоров вместо Александра Макаревича.

Напомним, в июне Группа «Соллерс», владевшая ранее 76,7% акций компании «Соллерс Авто», продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу – ООО «Альтер Инвест». Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами «Соллерс Авто» становятся ключевые топ-менеджеры холдинга. Таким образом, капитал «Соллерс Авто» покинул Вадим Швецов, контролировавший группу с 2007 года. Как отмечается, «Соллерс Авто» продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности.

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Фото: «Соллерс»