До чего техника дошла: камеры на дорогах выявляют отсутствие техосмотра

Начиная с января этого года и до середины сентября, у автовладельцев было аннулировано более 25 тысяч диагностических карт, полученных незаконным путем, рассказал «Коммерсант». Это стало возможно в том числе при помощи дорожных камер, которые стали подключать к контролю техосмотра (ТО).

После того как пройден технический осмотр автомобиля, его владельцу выдают диагностическую карту. С недавнего времени необходима фото- и видеофиксация транспортного средства на пункте ТО, но есть недобросовестные компании, которые выдают ДК без посещения пункта.

Если автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль у пункта технического обслуживания, то это может стать поводом для аннулирования карты и передачи дела в суд по статье 14.4.1 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства в области ТО» в отношении оператора (штрафы до 300 тыс. руб.). Уже известны случаи, когда операторам был выписан штраф по решению суда. Это произошло в Липецкой и Тульской области.

Кроме того, чтобы выявить поддельные диагностические карты, могут использоваться данные Ространснадзора. Ведомство по запросу МВД может предоставить информацию о местоположении автобуса или «большегруза» на основе полученных данных из системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для этих категорий транспортного средства, ТО является обязательным.

Напомним, что с 1 сентября вновь изменились правила техосмотра. Теперь, обязательных пунктов, на которые нужно будет обратить внимание оператора, станет меньше (их будет 55 вместо 82). Оператор уже не будет отслеживать наличие вещей, не имеющих отношения к безопасности транспортного средства. Например, наличие аптечки, огнетушителя или светоотражающего жилета. За этим должны следить сам водитель и сотрудники ГИБДД.

Из обязательных пунктов убрали и «каплепадение масел и рабочих жидкостей» из узлов и агрегатов автомобиля, коррозию и механическое повреждение трубопроводов и шлангов.

Во сколько обойдется содержание автомобиля, можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: kolesa.ru