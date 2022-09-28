Компания Renault показала электрический дрифт-кар 5 Turbo 3E, посвященный классическим моделям Renault 5 Turbo и Renault 5 Turbo 2 1980-х годов.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, построенный вокруг стального пространственного каркаса, только стилизован под оригинальный Renault 5 Turbo, но не имеет с ним ничего общего. Машина получила углепластиковый кузов со множеством воздухозаборников, массивным антикрылом и большим диффузором, а также десятком креплений для экшен-камер.

В салоне появились два гоночных кресла Sabelt с многоточечными ремнями безопасности и цифровая панель приборов, состоящая из десяти миниатюрных отдельных экранов. Предусмотрены гидравлический ручной тормоз и специальные подушки в салоне, которые защищают водителя и пассажира от ударов о жесткие панели во время дрифта.