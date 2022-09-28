Компания Renault показала электрический дрифт-кар 5 Turbo 3E, посвященный классическим моделям Renault 5 Turbo и Renault 5 Turbo 2 1980-х годов.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, построенный вокруг стального пространственного каркаса, только стилизован под оригинальный Renault 5 Turbo, но не имеет с ним ничего общего. Машина получила углепластиковый кузов со множеством воздухозаборников, массивным антикрылом и большим диффузором, а также десятком креплений для экшен-камер.
В салоне появились два гоночных кресла Sabelt с многоточечными ремнями безопасности и цифровая панель приборов, состоящая из десяти миниатюрных отдельных экранов. Предусмотрены гидравлический ручной тормоз и специальные подушки в салоне, которые защищают водителя и пассажира от ударов о жесткие панели во время дрифта.
Особенностью Renault 5 Turbo 3E стали кислотно-желтые и ярко-розовые акценты в декоре модели, подсвечивающиеся эмблемы марки и игрушечный плюшевый мишка по имени Дрифти.
Хэтчбек получил два электромотора, установленные на задней оси, суммарной мощностью 380 л.с. Каждый двигатель приводит в движение отдельное колесо. Источником энергии служит расположенная в днище в пределах колесной базы батарея на 42 кВтч, но запас хода не назван.
Напомним, оригинальный Renault 5 выпускался с 1972 по 1996 годы, сменив за это время два поколения. Автомобиль имел в том числе спортивную версию Renault 5 Turbo, которая выступала в классическом ралли. Серийный дорожный электромобиль по мотивам Renault 5 будет представлен в 2023 году.
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Фото: Renault