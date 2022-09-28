Объявлены цены на электромобили Evolute

Электромобили Evolute, производство которых сегодня стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, станут доступны к заказу у официальных дилеров уже в октябре этого года.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, первым поступит в продажу седан C-класса Evolute i-PRO, который, по сути, представляет собой перелицованную копию Dongfeng Aeolus E70 2020 года. В качестве силовой установки выступает один электромотор мощностью в 150 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч – за 9,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч. Батарея имеет емкость в 53 кВт-ч и позволяет проехать порядка 420 км на одной зарядке. Стоимость седана Evolute i-PRO составит 2 млн 990 тыс. рублей, без учета скидки по госпрограмме льготного автокредитования.

Компактный кроссовер Evolute i-JOY – ребрендинговый DFSK Glory E3 2019 года, более известный под именем Seres 3. Передний электродвигатель развивает 176 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 8,9 секунды. Батарея емкостью в 53 кВт-ч позволяет проехать порядка 405 км на одной зарядке. Кроссовер Evolute i-JOY будет доступен по цене от 3 млн 490 тыс. рублей, без учета субсидирования от государства.