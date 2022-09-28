Объявлены цены на электромобили Evolute

Электромобили Evolute, производство которых сегодня стартовало на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, станут доступны к заказу у официальных дилеров уже в октябре этого года.
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, первым поступит в продажу седан C-класса Evolute i-PRO, который, по сути, представляет собой перелицованную копию Dongfeng Aeolus E70 2020 года. В качестве силовой установки выступает один электромотор мощностью в 150 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч – за 9,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч. Батарея имеет емкость в 53 кВт-ч и позволяет проехать порядка 420 км на одной зарядке. Стоимость седана Evolute i-PRO составит 2 млн 990 тыс. рублей, без учета скидки по госпрограмме льготного автокредитования.
Компактный кроссовер Evolute i-JOY – ребрендинговый DFSK Glory E3 2019 года, более известный под именем Seres 3. Передний электродвигатель развивает 176 л.с. и 225 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 8,9 секунды. Батарея емкостью в 53 кВт-ч позволяет проехать порядка 405 км на одной зарядке. Кроссовер Evolute i-JOY будет доступен по цене от 3 млн 490 тыс. рублей, без учета субсидирования от государства.
Evolute i-VAN – «клон» электрического минивэна Dongfeng LingZhi EV, дебютировавшего в 2020 году. Только за основу взята рестайлинговая версия, о чем говорит оригинальная решетка радиатора. Оснащен одним 122-сильным электромотором на задней оси (300 Нм). Батарея та же, на 53 кВт-ч, но запас хода закономерно меньше, правда, всего на 5 км по китайской методике NEDC. Стоимость минивэна Evolute i-VAN составит 3 млн 490 тыс. рублей, без учета скидки по госпрограмме льготного автокредитования.
Люксовый внедорожник Voyah Free оснащен двумя электродвигателями, которые развивают 488 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Батарея емкостью в 106 кВт-ч позволяет проехать до 600 км на одной зарядке. Стоимость флагманского внедорожника Voyah Free составит 7 млн 990 тыс. рублей, без учета скидки по госпрограмме льготного автокредитования.
В 2023 году в модельном ряду Evolute также появится кросс-купе Evolute i-JET – это будет самый мощный электромобиль среди представленных моделей Evolute. Электродвигатели развивают 693 л.с. и 1040 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Стоимость кросс-купе Evolute i-JET пока не раскрывается.
Стоит отметить, что все модели Evolute будут доступны по госпрограмме льготного автокредитования, в рамках которой на них действует повышенная скидка в размере 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.
На сегодняшний день дилерская сеть Evolute охватывает 9 регионов России и будет постепенно расширяться. На старте продаж электромобили Evolute можно будет купить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.
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Фото: АВТОСТАТ