Рестайлинговая LADA Vesta получит новую мультимедийную систему

Для рестайлинговой версии LADA Vesta, которая получила приставку NG в названии, АВТОВАЗ разработал новую мультимедийную систему под названием Luxe Techno. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Как пишет портал Autonews.ru, мультимедийная система Luxe Techno представлена с вертикальным экраном диагональю 10,4 дюйма. Во всех режимах работы, кроме домашнего экрана, есть деление на основную верхнюю часть (навигатор, музыка, проецируемые приложения со смартфона и т.д.) и дополнительную нижнюю область экрана.

Парковочный ассистент можно настроить на «режим парковки» или «режим маневрирования», также есть режим «прицеп». Кроме того, предусмотрена функция автоматического изменения громкости звука в зависимости от скорости движения. Чтобы использовать приложения Apple CarPlay и Android Auto, нужно подключить телефон через USB.

В режиме навигации на приборной панели отображается динамическая карта, причем в одном из трех видов: standart, vision и digital. В свою очередь, при активации Android Auto / Apple CarPlay будут показываться подсказки в виде информационных карточек.

Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале августа с конвейера ижевского предприятия сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих. Таким образом, производство флагманской модели LADA на мощностях завода в Ижевске завершено, и теперь ее выпуск будет возобновлен уже на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти в начале весны 2023-го. Инвестиции в перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, проект по выпуску модели на линии B0 быстро окупится и выйдет на рентабельность уже в конце следующего года.

По итогам восьми месяцев 2022 года в России было куплено 27669 автомобилей LADA Vesta, что на 64% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в России после LADA Granta, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Нетипичный АВТОВАЗ»