Новый электрокроссовер Xpeng G9 вышел на китайский рынок

Флагманский кроссовер китайского стартапа Xpeng под названием G9 вышел на китайский рынок. Первые поставки новинки клиентам начнутся до конца года, а ближайшими конкурентами Xpeng G9 в Китае станут электромобили схожего класса, например, Nio ES7.
Как пишет портал «Китайские автомобили», Xpeng G9 – это полностью электрический среднеразмерный кроссовер. Его дизайн соответствует новейшему языку дизайна компании с фирменным X Robo Face. Для него характерны простые линии и традиционная форма кузова. Еще больше упрощают дизайн G9 выдвижные дверные ручки, а в задней части машины расположилась широкая светодиодная полоса. Габариты Xpeng G9 составляют 4891 х 1937 х 1680 мм при колесной базе 2998 мм.
Салон Xpeng G9 получил сразу три монитора, диагональ приборной панели составляет 10,25 дюйма, а главное украшение центральной консоли – это крупный блок из двух объединенных экранов. На центральном тоннеле расположились две беспроводные зарядки для телефона и два подстаканника. Физических кнопок в салоне G9 минимум: их заменяют сенсорные экраны и функция голосового управления. Пока что Xpeng G9 доступен только с 5-местным салоном.
Что касается силовых установок, базовая версия новинки будет доступна с электромотором только на задней оси с отдачей в 313 л.с. и 430 Нм. А полноприводный G9 обладает двумя электромоторами на 551 л.с. и 717 Нм. До 100 км/ч он может разогнаться за 3,9 секунды. Запас хода заднеприводного G9 составляет 570-702 км в зависимости от батареи. Полноприводная версия может проехать 650 км.
Стартовая комплектация Xpeng G9 с задним приводом и дальностью хода 570 км в Китае стоит 309,9 тыся. юаней (2,67 млн рублей по текущему курсу). За батарею большей емкости и запас хода в 702 км придется заплатить уже 349,9 тыс. юаней (3 млн рублей). Полноприводный G9 стартует с отметки в 399,9 тыс. юаней (3,45 млн рублей). А за максимальную версию кроссовера попросят 469,9 тыс. юаней (4 млн рублей).
Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».
Фото: Xpeng