Новый электрокроссовер Xpeng G9 вышел на китайский рынок

Флагманский кроссовер китайского стартапа Xpeng под названием G9 вышел на китайский рынок. Первые поставки новинки клиентам начнутся до конца года, а ближайшими конкурентами Xpeng G9 в Китае станут электромобили схожего класса, например, Nio ES7.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Xpeng G9 – это полностью электрический среднеразмерный кроссовер. Его дизайн соответствует новейшему языку дизайна компании с фирменным X Robo Face. Для него характерны простые линии и традиционная форма кузова. Еще больше упрощают дизайн G9 выдвижные дверные ручки, а в задней части машины расположилась широкая светодиодная полоса. Габариты Xpeng G9 составляют 4891 х 1937 х 1680 мм при колесной базе 2998 мм.

Салон Xpeng G9 получил сразу три монитора, диагональ приборной панели составляет 10,25 дюйма, а главное украшение центральной консоли – это крупный блок из двух объединенных экранов. На центральном тоннеле расположились две беспроводные зарядки для телефона и два подстаканника. Физических кнопок в салоне G9 минимум: их заменяют сенсорные экраны и функция голосового управления. Пока что Xpeng G9 доступен только с 5-местным салоном.