Стали известны самые популярные модели Hyundai в августе 2022 года

По итогам августа в России было куплено 2888 автомобилей Hyundai, что на 76,1% меньше по сравнению с прошлым годом. За восемь месяцев 2022 года объем рынка корейской марки составил 43468 машин (-60,2%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Hyundai на российском рынке в августе стал компактный кроссовер Creta с показателем 992 автомобиля (-80,8%). Второе место занял седан Hyundai Solaris, на котором остановил свой выбор 821 покупатель (-80,1%). Третий результат показал кроссовер Hyundai Tucson – 404 купленных машины (-55,9%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», петербургский завод Hyundai с марта приостановил производство автомобилей на неопределенный срок в связи с нехваткой комплектующих. Кроме того, компания Hyundai заморозила проект реконструкции бывшего завода GM в Шушарах, который был куплен ей в конце 2020 года.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобилей Hyundai (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Автоимпорт»

