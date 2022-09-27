Suzuki инвестирует в разработку летающих автомобилей

Японский автопроиводитель Suzuki инвестирует средства в компанию SkyDrive, специализирующуюся на разработке «летающих автомобилей» и «грузовых дронов».

Напомним, о партнерстве SkyDrive и Suzuki было объявлено еще в марте 2022 года. Компании планируют сотрудничество в финансовой, научной и технической областях, совместное участие в разработке «летающего автомобиля» и дальнейшее развитие бизнеса. Кроме финансовых вложений Suzuki предоставит для новой коллаборации собственные технологии, включая последние успешные разработки по снижению веса комплектующих, а также электрификации, технологии массового производства и развития бизнеса на различных международных рынках, включая Индию.

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Фото: Suzuki