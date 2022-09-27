Эксперт рассказал о главных трендах поставок запчастей осенью 2022 года

После того как ряд автомобильных брендов присоединились к санкциям в отношении России, возникла сложность с поставками автозапчастей. В связи с этим некоторые марки разрешили устанавливать на автомобили неоригинальные детали при ремонте автомобилей в официальных дилерских центрах без потери дальнейшего гарантийного обслуживания. Об этом рассказал исполнительный директор ЕвроАвто и член правления Союза Автосервисов Илья Плисов в ходе форума автомобильного бизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование».

В мае ЦБ официально разрешил устанавливать на автомобили неоригинальные детали, внеся изменения в методику ЕМР (единая методика распределения расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства).

Однако, работая с аналоговыми запчастями, сервисы испытывают ряд проблем. Например, несоответствие комплектаций, отсутствие редких позиций или несоответствие техническим характеристикам, что значительно усложняет работу.

Сегодня сервисные станции также устанавливают и б/у запасные части, предварительно подписав соглашение с клиентом. Но и здесь не обходится без подводных камней. Например, на деталь нет гарантии, велик риск ее криминального происхождения. Кроме того, она может не соответствовать заявленному состоянию.

Таким образом, работа по ОСАГО сегодня имеет ряд особенностей. Так, ни один ремонт по ЕМР невозможно выполнить исключительно оригинальными новыми запчастями, часть клиентов отказывается от ремонта с применением неоригинального или б/у оборудования. Также из расчета ЕМР выпадает расход сервиса на логистику и восстановление.