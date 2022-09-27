«Автосервис – 2022»: нет цели привезти в РФ запчасти всех брендов, которые ушли

В ходе онлайн-форума «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование», который организовало агентство «АВТОСТАТ», Данил Соловьев (FIT SERVICE), выражая позицию современных независимых автосервисов в отношении поставок запчастей, сослался на цитату одного из дистрибьюторов.

Она звучит следующим образом: «Конечно, мы часть брендов повезем параллельным импортом, но у нас нет цели привезти всех, кто ушел, и кто не хочет больше работать с РФ. У нас есть цель воспользоваться ситуацией и трансформировать рынок. Цель – избавиться от зависимости и обеспечить автовладельцев качественными запчастями по достойной цене, а СТО дать возможность зарабатывать, а не продавать с низкой наценкой, потому что так решил производитель... И, конечно, эта цель должна достигаться брендами на эксклюзивных контрактах и собственными торговыми марками».

Разворачивая данный тезис, Данил пояснил, что дистрибьюторы запчастей весной 2022 года попали в сложную ситуацию, потому что их основная «корзина» состояла из крупных брендов, а их зависимость от крупных брендов-производителей была большая. Но сейчас дистрибьюторы меняют приоритеты в отношении сотрудничества, и будущее в рамках 1,5 – 2 лет – это трансформация рынка запчастей в сторону других производителей. А разрешенным параллельным импортом будут привозить только то, что сложно заменить. Или будут привозить только те позиции, по которым параллельный импорт позволяет снизить цену на запчасть.

Девизом сегодняшнего дня Соловьев назвал: «Что есть в наличии – то и бери!». Но при этом сделал оговорку: «Бери – в проверенных местах».