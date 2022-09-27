«Автосервис – 2022»: нет цели привезти в РФ запчасти всех брендов, которые ушли

В ходе онлайн-форума «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование», который организовало агентство «АВТОСТАТ», Данил Соловьев (FIT SERVICE), выражая позицию современных независимых автосервисов в отношении поставок запчастей, сослался на цитату одного из дистрибьюторов.
Она звучит следующим образом: «Конечно, мы часть брендов повезем параллельным импортом, но у нас нет цели привезти всех, кто ушел, и кто не хочет больше работать с РФ. У нас есть цель воспользоваться ситуацией и трансформировать рынок. Цель – избавиться от зависимости и обеспечить автовладельцев качественными запчастями по достойной цене, а СТО дать возможность зарабатывать, а не продавать с низкой наценкой, потому что так решил производитель... И, конечно, эта цель должна достигаться брендами на эксклюзивных контрактах и собственными торговыми марками».
Разворачивая данный тезис, Данил пояснил, что дистрибьюторы запчастей весной 2022 года попали в сложную ситуацию, потому что их основная «корзина» состояла из крупных брендов, а их зависимость от крупных брендов-производителей была большая. Но сейчас дистрибьюторы меняют приоритеты в отношении сотрудничества, и будущее в рамках 1,5 – 2 лет – это трансформация рынка запчастей в сторону других производителей. А разрешенным параллельным импортом будут привозить только то, что сложно заменить. Или будут привозить только те позиции, по которым параллельный импорт позволяет снизить цену на запчасть.
Девизом сегодняшнего дня Соловьев назвал: «Что есть в наличии – то и бери!». Но при этом сделал оговорку: «Бери – в проверенных местах».
На примере собственных закупок по своей сети, которая имеет точки сервиса в сотнях населенных пунктов по всей стране, он продемонстрировал, как можно справиться с дефицитом запчастей и оборудования по ушедшим брендам или приостановившим работу. Общий подход («Что есть в наличии – то и бери!») на ближайшие полгода он считает подходящим как в отношении поставок запчастей, так и в поставках оборудования и специнструмента, шиномонтажного оборудования, подъемников, установок по заправке кондиционеров, ручного инструмента. Необходимо пробовать работать с другими поставщиками, не зацикливаясь на прославленных брендах. При этом, конечно, стоит учитывать, что контрафакт при разрешенном параллельном импорте может увеличиваться. Но для того и нужно смотреть внимательнее не на бренд (многие дистрибьюторы будут продвигать сейчас собственные марки), с которым ты начинаешь работать.
Онлайн-трансляция форума автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» доступна на канале Автостат ТВ.
Фото: АВТОСТАТ, FIT SERVICE