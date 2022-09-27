Владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться на сервис дилера

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» ведет онлайн-трансляцию форума автомобильного бизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование». Мероприятие началась с доклада руководителя отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяны Малыгиной. Она рассказала о предпочтениях клиентов автосервиса и поделились результатами проведенных исследований.

Так, в августе этого года совместно с Авто Mail.ru проводился опрос по предпочтениям в обслуживании гарантийных автомобилей. Выяснилось, что к официальным дилерам владельцы таких машин стали обращаться реже. В 2022 году к «официалам» обращались 77,3% опрошенных автовладельцев. Тогда как четыре года назад этот процент составлял 87,1%.

При этом к помощи независимых СТО они стали прибегать чаще, чем в 2018 году (11% и 6,8% соответственно). Также стали более популярны услуги механиков-частников. Кроме того, в 1,5 раза вырос процент автолюбителей, которые ремонтируют автомобиль самостоятельно.