Владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться на сервис дилера

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» ведет онлайн-трансляцию форума автомобильного бизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование». Мероприятие началась с доклада руководителя отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ» Татьяны Малыгиной. Она рассказала о предпочтениях клиентов автосервиса и поделились результатами проведенных исследований.
Так, в августе этого года совместно с Авто Mail.ru проводился опрос по предпочтениям в обслуживании гарантийных автомобилей. Выяснилось, что к официальным дилерам владельцы таких машин стали обращаться реже. В 2022 году к «официалам» обращались 77,3% опрошенных автовладельцев. Тогда как четыре года назад этот процент составлял 87,1%.
При этом к помощи независимых СТО они стали прибегать чаще, чем в 2018 году (11% и 6,8% соответственно). Также стали более популярны услуги механиков-частников. Кроме того, в 1,5 раза вырос процент автолюбителей, которые ремонтируют автомобиль самостоятельно.
После окончания гарантии, 43% автовладельцев планируют остаться у дилера, а 24% респондентов еще не определились, где будут обслуживаться. Однако по факту, только 23% автовладельцев остаются у «официалов» после гарантии, а 37% переходят к независимым СТО.
Независимые СТО в послегарантийный период водители выбирают из-за высокой квалификации персонала – так ответили 68,5% опрошенных. На втором месте по популярности оказался ответ: «Удобное расположение» (41%). Выбирая ремонт на СТО, люди еще опираются на рекомендации родственников и друзей – их мнение учитывают 35,5%. В данном случае можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Форум автомобильного бизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» продолжает свою работу. Присоединиться к мероприятию и задать вопросы спикерам можно по ссылке.
Фото: АВТОСТАТ