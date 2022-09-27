Сегодня проходит форум автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование»

27 сентября агентство «АВТОСТАТ» проводит форум автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование».

В онлайн-формате на B2B-площадке форума встречаются представители автобизнеса – руководители СТО и независимых сервисов, поставщики автозапчастей и дистрибьюторы, специалисты отделов развития сервисного бизнеса, финансовых, страховых и IT-организаций.

С коллегами-практиками и экспертами они обсудят текущее положение дел в ремонтном и гарантийном обслуживании автомобилей, изменения в структуре поставок запчастей и существующие сложности в логистике, перспективы работы с разными странами – как СНГ, так и дальнего зарубежья.

Программа мероприятия состоит из четырех блоков:

- Рынок автосервиса в РФ.

- Дилеры и НСТО: моносервис или мультисервис?

- Страховые ремонты: как работаем в нынешней ситуации.

- Сервис коммерческого транспорта.

Зарегистрироваться для участия в форуме автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» можно здесь.