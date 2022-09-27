Сегодня проходит форум автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование»

27 сентября агентство «АВТОСТАТ» проводит форум автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование».
В онлайн-формате на B2B-площадке форума встречаются представители автобизнеса – руководители СТО и независимых сервисов, поставщики автозапчастей и дистрибьюторы, специалисты отделов развития сервисного бизнеса, финансовых, страховых и IT-организаций.
С коллегами-практиками и экспертами они обсудят текущее положение дел в ремонтном и гарантийном обслуживании автомобилей, изменения в структуре поставок запчастей и существующие сложности в логистике, перспективы работы с разными странами – как СНГ, так и дальнего зарубежья.
Программа мероприятия состоит из четырех блоков:
- Рынок автосервиса в РФ.
- Дилеры и НСТО: моносервис или мультисервис?
- Страховые ремонты: как работаем в нынешней ситуации.
- Сервис коммерческого транспорта.
Зарегистрироваться для участия в форуме автобизнеса «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование» можно здесь.