Chery представит в России седан Arrizo 8 в начале 2023 года

Компания Chery планинует вывести на российский рынок седан Arrizo 8 в феврале – марте 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус», добавив, что уже около одной тысячи машин забронированы различными корпоративными компаниями. Автомобили Chery Arrizo 8 также будут поставляться и для продажи физическим лицам.

Предполагается, что ориентировочная цена будет сопоставима с другой новинкой Chery в России – кроссовером Tiggo 4 PRO (то есть, около 1,8 – 2,1 млн рублей). По габаритам (длина – 4780, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм) Arrizo 8 относится к классу D. Среди потенциальных конкурентов Toyota Camry и Kia K5, при этом стоимость китайского седана существенно ниже.

В максимальной комплектации машина оснащается двумя 12,3-дюймовыми экранами. Для клиента предоставляется выбор трех вариантов отделки: стандартный черный тканевый салон, комбинированная схема с синими или зелеными интеграциями. Уже в стандартном оснащении есть десять подушек безопасности. Опционально можно заказать проекционный дисплей с элементами дополненной реальности, видовую крышу с электролюком, электрорегулировку передних кресел с органами управления на дверях в стиле моделей Mercedes-Benz.

По мнению руководителя отдела продаж «Chery Авилон» Павла Червякова, очевидно, что при практически полном отсутствии поставок седанов, которые в России в высоком спросе, Chery сможет очень быстро стать лидером в этой категории.

«Компания Chery, реализовав планы по выпуску седанов в России, сможет привлечь аудиторию, которым нравится этот вариант кузова, займет нишу в парках коммерческих авто вместо ушедших брендов», – добавляет исполнительный директор дивизиона Химки ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров.

На сегодняшний день компания Chery продает в России только модели SUV: Tiggo 4, Tiggo 4 PRO, Tiggo 7 PRO, Tiggo 8, Tiggo 8 PRO и Tiggo 8 PRO Max, а также кроссоверы премиум-марки EXEED – TXL, VX и LX. До конца 2022 года на российском рынке появится кроссовер C5 еще одного суббренда – OMODA. В будущем году в нашей стране начнутся продажи нового купе-кроссовера EXEED AtlantiX. Кроме того, компания Chery представит в России кроссовер Tiggo 8 PRO c гибридной установкой DHT.

По итогам восьми месяцев 2022 года в России было куплено 18370 автомобилей Chery, что на 23,3% меньше по сравнению с прошлым годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Chery на российском рынке является кроссовер Tiggo 7 PRO, на котором остановили свой выбор 7938 покупателей (+24,4%).

Какие модели из Поднебесной нравятся россиянам больше других? Об этом (и не только) – читайте в новом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery